Начальники генштабов России и Италии обсудили борьбу с коронавирусом

Начальник Генштаба России Валерий Герсаимов обсудил со своим итальянским коллегой работу в республике российских военных и оказание гуманитарной помощи. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«В ходе беседы обсуждены вопросы оказания итальянской стороне гуманитарной помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией и работы российского сводного отряда в Италии, направленного по договоренности президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе итальянской стороны.

В марте Москва договорилась с Римом об оказании гуманитарной помощи для предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки из-за коронавируса.

Через несколько дней в Италию отправились 15 самолетов Военно-космических сил России, которые привезли специальные средства дезинфекции, медицинские аппараты и медиков.

В свою очередь, премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал журналистов не искать политических подтекстов в действиях России по предоставлению гуманитарной помощи.

По данным Worldometer на 15 апреля, в Италии зафиксировано 162,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 21 тыс. пациентов скончались, 37,1 тыс. человек выздоровели.