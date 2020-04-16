Каждый сам у себя: как ЕС развивает внутренний туризм из-за COVID-19

Для возвращения туристической экономики ЕС к уровню 2019-го потребуется минимум два года. Об этом «Известиям» заявил исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер . Наиболее пострадавшие от COVID-19 Испания и Италия в этом сезоне вряд ли смогут полноценно принимать иностранных гостей. Тем более что 15 апреля Еврокомиссия рекомендовала членам союза снимать ограничения из-за коронавируса в три этапа — и лишь последний подразумевает открытие границ для граждан третьих стран . На этом фоне «северные» европейцы стали обустраивать курорты в собственных границах. Минтуризма Австрии призвает граждан отдыхать на родине. В Германии готовят к пляжному отдыху Боденское озеро, а в Швейцарии — Женевское.

Далеко ходить не надо

Поселившись в Европе, коронавирус унес жизни около 40 тыс. итальянцев и испанцев. Страны, каждое лето встречающие туристов со всего мира, в этом году вряд ли смогут на полную распахнуть свои двери для путешественников . И хотя там уже приступили к смягчению режима карантина , чтобы поддержать производство и бизнес, о возобновлении работы туристического сектора пока речи не идет.

— Ни одна страна ЕС не избежит последствий ожидаемого сокращения числа прибывающих туристов на 39%. Но в Италии последствия будут еще хуже — почти половина (49% путешественников) откажется от поездки в эту страну, — заявил «Известиям» исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер.

Он также отметил, что потребуются почти два года и значительные инвестиции в маркетинг, чтобы привлечь людей в Европу после кризиса, вызванного пандемией.

— О запретах на посещение тех или иных стран еще рано говорить, эти решения должны приниматься отдельными правительствами в зависимости от ситуации внутри государства, — заявил «Известиям» пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

Тем временем некоторые «северные» страны ЕС уже начали готовить к летнему сезону собственные курорты и отели. С 14 апреля Австрия постепенно снимает карантин. Канцлер Себастьян Курц объявил об открытии торговых точек площадью менее 400 кв.м. Если динамика выздоровления не ухудшится, индустрия отдыха сможет заработать с середины мая. Министр туризма Австрии Элизабет Кестингер уже призвала граждан провести отпуск в этом году на курортах родины.

— В Австрии предполагается постепенное открытие туристического бизнеса, сначала — внутренний рынок, у которого появится особая роль — следить за развитием ситуации с распространением COVID-19, — пояснила «Известиям» пресс-секретарь Австрийского национального туристического офиса Клаудиа Риблер.

Она также добавила, что после длительного карантина стремление людей к свободе, передвижению и отдыху на природе будет очень сильным. И около 9 тыс. водоемов Австрии, которую часто называют страной тысячи озер, помогут жителям справиться со стрессом.

Отпуск не за горами

У иностранных туристов Австрия все-таки больше ассоциируется с зимним отдыхом. Однако в этом году один из известных горнолыжных курортов в регионе Пацнаун-Ишгль (Тироль) прославился еще и большим числом заразившихся COVID-19. Как писал «Der Spiegel», на начальных этапах эпидемии более половины инфицированных норвежцев и треть датчан, получили положительный результат на коронавирус после возвращения из Тироля. Опасной зоной австрийский курорт назвала и Исландия. Поэтому неизвестно, скоро ли туристы вернутся сюда снова.

— В 2019 году из 153 млн бронирований австрийских отелей 40 млн были сделаны гражданами Австрии, — отметила в беседе с «Известиями» Клаудиа Риблер.

В этом году на внутренний туризм возлагается особая ответственность, ведь на него рассчитывают понесшие финансовые потери владельцы гостиничного бизнеса . К тому же, как отмечают в Euronews, Тироль предоставляет налоговые льготы людям, которые проводят свои летние каникулы внутри страны.

— Даже при положительном сценарии ограничения на поездки по миру будут сняты поэтапно, поэтому внутренний туризм имеет большое значение для поддержки туристического бизнеса, — заметил в беседе с «Известиями» Эдуардо Сантендер.

В Швейцарии с не менее популярными горнолыжными курортами и чистыми озерами пока не отрицают вероятность притока туристов извне этим летом.

— Швейцария не выступает против поездок за границу и не выдвигает себя на первый план из-за национальных интересов, но этим летом туристический сектор особенно рассчитывает на внимание соотечественников, — заявил «Известиям» пресс-секретарь Швейцарской национальной туристической корпорации Switzerland Tourism Маркус Бергер.

Сейчас горы отдыхают от туристов, а вершина в Пеннинских Альпах Маттерхорн, расположенная на границе Швейцарии, превратилась в своеобразный символ поддержки в эпоху пандемии. Призывы «Оставайтесь дома», «Мечтай сейчас — путешествуй позже» то и дело появляются на ее рельефе с помощью проектора. Тем временем, как отмечает собеседник «Известий» из Switzerland Tourism, туристическая отрасль страны ожидает потери в размере 6,4 млрд швейцарских франков только за период с марта по май 2020 года.

Спасение утопающих

Немцы в шутку называют испанскую Майорку 17-ой федеральной землей. Мягкий средиземноморский климат притягивает сюда каждое лето огромное число жителей Германии. В этом году коронавирус, скорее всего, заставит их загорать на собственных озерах.

— Потерять весь летний сезон сейчас — это преувеличение, — заявил министр экономики Шлезвиг-Гольштейн Бернд Буххольц в интервью для агентства Dpa.

Он также отметил, что рассчитывает на бум внутреннего туризма после кризиса. Как отмечают местные СМИ, в Баварии ответственные за индустрию отдыха тоже ожидают, что число посетителей постепенно стабилизируется с лета.

Однако помимо фактически отсутствия иностранных туристов, Европа сталкивается с проблемой потери рабочих мест для специалистов в этой сфере. Согласно оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), 10 млн европейцев, задействованных в этом секторе, оказались под угрозой.

— Ожидается, что в одной Германии будет подвержено риску 1,6 млн рабочих мест (в туристической отрасли. — «Известия»), что превратит ее в наиболее пострадавшую страну в Европе, — заявил «Известиям» Эдуардо Сантендер.

Государства всячески оказывают поддержку этой индустрии. В Австрии министерство по вопросам сельского хозяйства, регионов и туризма совместно с Австрийским банком отелей и туризма разработало пакет мер, которые должны позволить отрасли остаться на плаву.

— Цель этих действий — поддержание ликвидности компаний в сфере туризма и отдыха, несмотря на потерю продаж, — заявила «Известиям» пресс-секретарь Австрийского национального туристического офиса Клаудиа Риблер.

В Швейцарии, как отметил пресс-секретарь Switzerland Tourism Маркус Бергер, правительство предоставляет краткосрочные надбавки за работу, гарантирует кредиты, а также рассматривает послабления для аренды.

— Важная мера поддержки — и упрощение визовых правил, к которому альянс европейских туристических организаций призывал годами, теперь это важнее, чем когда-либо, — отметил Эдуардо Сантендер.

По программе Corona Response Investment Еврокомиссия уже выделила €37 млрд на поддержку наиболее пострадавшего от пандемии бизнеса, включая туристический. Но пока индустрия отдыха пытается перестраиваться в условиях кризиса, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен советует европейцам не совершать бронирования для летних отпусков, а коронавирус по-прежнему держит весь мир в неизвестности.