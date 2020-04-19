Эксперт рассказал о влиянии пандемии на привычки путешественников

Пандемия коронавируса может сказаться на привычках путешественников, считает профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма.

«В частности, и в будущем может сохраниться повышенное внимание к гигиене и мытью рук», — заявил он 19 апреля «РИА Новости».

Также, по мнению Чира, есть вероятность того, что туристы будут стремиться пользоваться транспортом с малым количеством мест для пассажиров, повысятся санитарно-гигиенические нормы и стандарты безопасности, особенно на круизных лайнерах, в отелях и хостелах, поскольку людям, особенно в первое время, будет сложно отбросить свои страхи.

Ранее исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер рассказал, что туристической экономике ЕС потребуется минимум два года для возвращения к уровню 2019-го.

Согласно данным Worldometer к 19 апреля, в мире зарегистрировано свыше 2,3 млн случаев заболевания, умерли более 160 тыс. человек, вылечились — 595 тыс.

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