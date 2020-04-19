Прямой эфир
Сюжет:

Эксперт рассказал о влиянии пандемии на привычки путешественников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пандемия коронавируса может сказаться на привычках путешественников, считает профессор Джозеф Чир из Центра по исследованию проблем туризма японского Университета Вакаяма.

Чем докажешь: туристов могут обязать получать иммунные паспорта
Как гарантировать, что приезжие не больны коронавирусной инфекцией

«В частности, и в будущем может сохраниться повышенное внимание к гигиене и мытью рук», — заявил он 19 апреля «РИА Новости».

Также, по мнению Чира, есть вероятность того, что туристы будут стремиться пользоваться транспортом с малым количеством мест для пассажиров, повысятся санитарно-гигиенические нормы и стандарты безопасности, особенно на круизных лайнерах, в отелях и хостелах, поскольку людям, особенно в первое время, будет сложно отбросить свои страхи.

Ранее исполнительный директор Европейской комиссии по туризму Эдуардо Сантендер рассказал, что туристической экономике ЕС потребуется минимум два года для возвращения к уровню 2019-го.

Согласно данным Worldometer к 19 апреля, в мире зарегистрировано свыше 2,3 млн случаев заболевания, умерли более 160 тыс. человек, вылечились — 595 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Министр назвал сроки открытия туристического сезона в Турции
Ростуризм оценил ущерб отрасли в 1,5 трлн рублей из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020