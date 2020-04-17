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Чем докажешь: туристов могут обязать получать иммунные паспорта

Как гарантировать, что приезжие не больны коронавирусной инфекцией
Фото: Global Look Press/Pedro Rances Mattey/dpa
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Чем докажешь: туристов могут обязать получать иммунные паспорта
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Очевидно, что даже после завершения пандемии COVID-2019 государства будут неохотно открывать границы, требуя доказательств здоровья прибывающих к ним людей. По мнению экспертов, это приведет к появлению биологических удостоверений личности. «Известия» выясняли, смогут ли подобные документы способствовать реанимации международного туризма и насколько реалистична вообще сама идея.

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Тест на путешествия

Мировое сообщество туриндустрии задалось вопросом, что делать, когда минуют сроки объявленного карантина, как оживить отрасль. Сейчас государства прилагают серьезные усилия для предотвращения распространения коронавируса. Ясно, что даже после открытия границ разрешать въезд всем без исключения туристам было бы непозволительной роскошью.

Нужны будут гарантии, что туристы не являются носителями вируса. Одним из способов доказать это, по мнению экспертов, может стать введение биологических паспортов, сертификатов, свидетельствующих, что в крови человека есть антитела на коронавирус. Проще говоря, такой паспорт смогли бы получить те, кто уже переболел или имеет природный иммунитет.

туризм
Чем докажешь: туристов могут обязать получать иммунные паспорта
Фото: Global Look Press/Fabio Ferrari/Keystone Press Agency
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Первый шаг в этом направлении уже сделал Китай. С 12 апреля желающие остановиться в отелях Пекина должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса. Озвучивая подробности нововведения местным СМИ, представитель городского управления Пекина по культуре и туризму Чжоу Вэйминь заявил, что справка должна быть выдана не ранее чем за неделю до заселения, в ней также должен быть указан специальный код, подтверждающий отсутствие COVID-19. Чтобы избежать фальсификации сертификатов, полиции китайской столицы дано поручение усилить меры контроля.

Здоровый взгляд

С инициативой введения иммунных паспортов в конце марта уже выступила Германия. Немецкие ученые предложили тестировать жителей на антитела на коронавирус и тем, кто приобрел иммунитет, выдавать соответствующую справку. Позже идею ученых счел правильной Deutsche Bank. По мнению экспертов банка, биологические паспорта могли бы стать пропуском для туристов. «Такие иммунные паспорта могут способствовать путешествиям. Если нет, запрет на путешествия может быть заменен на обязательные периоды самоизоляции по прибытии», — полагают авторы исследования.

туризм
Чем докажешь: туристов могут обязать получать иммунные паспорта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Вслед за Германией идею поддержали в Великобритании и США. Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок предложил всем уже переболевшим коронавирусом и выработавшим антитела к заболеванию выдавать специальный документ, который позволит им не соблюдать карантин.

Не выход

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Большинство опрошенных «Известиями» российских экспертов туристического рынка идею «биологической паспортизации» назвали интересной, но невыполнимой. Нашлись и те, кто подверг инициативу жесткой критике.

— У меня несколько вопросов. Первый — к китайским коллегам относительно сроков справки. Тест должен быть сделан в течение недели до прибытия туриста в отель. Допустим, человек сегодня здоров. Получил справку, сел в самолет до Пекина и заразился. Или так: гость отеля — бессимптомный носитель вируса. Сам не болеет, других заражает. Как быть? Для начала я бы предложил требовать такие справки при покупке билета на самолет или поезд, ведь вероятность заражения там в разы выше, чем в отеле, — рассуждает Георгий Погосов, управляющий директор сети турагентств «Марселина Трэвел».

Пожелавший остаться анонимным эксперт в области авиаперевозок, в свою очередь, напоминает, что ряд стран еще в марте ввели правило, согласно которому все прибывающие должны иметь справку об отсутствии COVID-2019. Для российских туристов это фактически означало запрет на въезд в страну, поскольку оформить такую справку было просто нереально.

— Сейчас документ о том, что человек не заражен, получить, вероятно, можно, но это, по большому счету, ничего не меняет, — убежден эксперт.

Здесь важно и то, что пока неизвестно, сколько времени держится иммунитет к этому заболеванию и насколько он устойчив к новым мутациям коронавируса.

туризм
Чем докажешь: туристов могут обязать получать иммунные паспорта
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Как бы то ни было, даже если иммунные паспорта станут реальностью, то не раньше, чем через 2–3 года, — полагает Кирилл Соколов, исполнительный директор компании «Невские сезоны».

С бумажкой — человек

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Но даже если предположить, что такая возможность появится, в том числе у россиян, в краткосрочной перспективе говорить о восстановлении массового выездного турпотока всё равно не приходится.

— Не исключаю, что получение иммунного паспорта будет удовольствием недешевым. Россиян, которые не заинтересованы в поездках, отпугнет цена. Тех же, кто хочет путешествовать, такой паспорт тоже не простимулирует. Ведь люди после окончания карантина начнут работать и зарабатывать деньги, а не думать об отдыхе. А многие вообще не получат таких паспортов, потому что, например, не болели и природного иммунитета у них нет, — говорит Георгий Погосов.

Эксперты переживают, что кто-то из желающих получить сертификат здоровья и отправиться в путешествие, будет стремиться поскорее переболеть вирусным заболеванием.

По мнению Филиппа Обручева-Миронова, руководителя субмассовых направлений «Интуриста», среди претендентов на прохождение тестов и получение биологического сертификата, будут превалировать бизнес-туристы. Именно они по достоинству оценили бы такие нововведения.

туризм
Чем докажешь: туристов могут обязать получать иммунные паспорта
Фото: Global Look Press/INA Photo Agency/imago-images
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— Для массового же выездного туризма эта мера бесполезная. Но если учесть, что такие инициативы, по моему убеждению, изначально направлены все-таки на внутренний рынок, то выглядят они очень здраво, — говорит Филипп Обручев-Миронов.

Представители компаний, специализирующихся на продаже туров по России, отметили, что, в случае если такие паспорта введут, внутренний туризм действительно можно будет реанимировать.

— Да, зарубежные поездки сейчас у людей вызывают опасения, и никакими пряниками их туда еще долго будет не заманить, а вот к родным курортам доверия чуть больше, — говорит Альзира Гуреева, коммерческий директор компании «Тропик Лэнд».

Схожее мнение выражает и Людмила Кускова, директор компании «Мама Тур». По словам Кусковой, клиенты ее фирмы аннулировали поездку в Крым на август и она не смогла их переубедить.

— Они сказали, что боятся отдыхать рядом с людьми, состояние здоровья которых им неизвестно. Вот если бы у них была уверенность. И ее как раз таки могут дать такие паспорта, — заключила эксперт.

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