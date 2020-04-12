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Депрессивный регион: так ли всё грустно на Командорских островах

Туманы, метели, клюворылы и ремнезубы
Фото: Depositphotos
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Депрессивный регион: так ли всё грустно на Командорских островах
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2020-04-10 13:01:59
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Депрессией метеорологи называют зоны низкого атмосферного давления, в которых зарождается большинство циклонов. Сформировавшись в Тихом океане, многие из них проходят по маршруту следования Командорские острова. Здесь вечно пасмурное небо и частые туманы, случаются затяжные метели и шквальные ветра, так что архипелаг у Камчатского пролива по праву мог бы называться депрессивным. Но, несмотря на климат, Командорские острова полны жизни. Пока в России действует режим самоизоляции, «Известия» предлагают совершить виртуальное путешествие в один из самых удивительных уголков нашей страны.

Где это вообще?

На краю карты России, восточнее Камчатки, две маленькие точки в Тихом океане, разделенные между собой проливом Кузнецова — это и есть Командорские острова. Четыре клочка суши, два из которых побольше — остров Беринга и Медный, и россыпь скал находятся на одной широте с Москвой. Административно Командорские острова относятся к Алеутскому району Камчатского края.

горы
Горы Командорских островов

Горы Командорских островов

Фото: Depositphotos

Кто открыл эти земли?

Изначально острова были названы в честь первооткрывателя, русского мореплавателя, датчанина по происхождению, капитана-командора по званию — Витуса Беринга. Его корабль «Святой Петр» был выброшен во время шторма на берег неизвестного острова в 1741 году во время второй Камчатской экспедиции. Команде пришлось остаться на вынужденную зимовку. Беринг ее не пережил и навечно остался на острове, названном в честь себя.

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Фото: ТАСС
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Что посмотреть?

Так как Командоры находятся в неледовитой части Берингова моря, суровых зим не бывает. Но зато частенько случаются ураганные ветра, более 100 км/ч — в зоне низкого атмосферного давления, в так называемой Алеутской депрессии. Из-за этого на островах почти нет деревьев — лишь в долинах, в глубине острова можно наткнуться на заросли каменной березы и рябины.

Впрочем, именно ради пейзажей и стоит поехать так далеко — водопады, острые скалы, покрытые лишайником, бухты с холодной изумрудной водой, мысы, птичьи базары. На местных пляжах можно подобрать красивые, идеально отполированные камни и непростые — яшму, агат, опал, халцедон. Особенно много их в бухте Буян.

острова
Каскад на Командорских островах

Каскад на Командорских островах

Фото: РИА Новости/М. Шиленков
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На острове Беринга во время падения уровня моря образовываются дюны. Самый протяженный песчаный участок длиной около 7 км и шириной около 800 м находится в бухте Никольский рейд. Ученые уверяют, что некоторым дюнам на Командорах более 9700 лет. Берег часто покрыт плотным туманом, в июле дымка лежит в среднем 29 дней в месяц.

Историческая достопримечательность на острове всего одна — стоянка экспедиции Витуса Беринга. На острове Беринга находится единственное село на Командорах — Никольское, где живет около 600 человек, половина из которых аборигены-алеуты.

Кто обитает на Командорских островах?

Большая часть акватории под охраной государства с 1993 года, когда был основан самый большой в России морской биосферный Командорский заповедник. Климат здесь по нраву десяткам видам млекопитающих. В общей сложности на островах живет более 300 тыс. животных, относящихся к 40 видам (морские котики, ларги, сивучи, каланы — такого разнообразия морских млекопитающих больше нет нигде в России), и 50 тыс. птиц, включая кречетов, сапсанов и серокрылых чаек. Самые редкие звери на островах — голубой песец и островной тюлень антур.

клюворыл
Клюворыл

Клюворыл

Фото: Depositphotos
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Есть и «краснокнижные» животные, словно сбежавшие из мира Гарри Поттера: клюворыл и ремнезуб. Оба — морские млекопитающие, очень скрытные; настолько, что вживую их почти никто не видел. Зато близ Командорских островов можно увидеть более двух десятков видов китов, особенно часто — горбатых и синих китов, кашалотов и косаток. Всё чаще стал заходить в местные воды редчайший гладкий японский кит.

Бывают ли там землетрясения?

Командорские острова — свидетельство былой активности вулканов, они находятся на границе литосферных плит. Острова являются частью Алеутской дуги, вершинами вулканических хребтов. Активных вулканов на островах нет, но есть подводный Пийпа, он находится в 70 км от острова Беринга. Видимо, из-за него и случаются на Командорских островах частые землетрясения мощностью 5–6 баллов и, как следствие, цунами. Раз в столетие на Командорские острова обрушиваются огромные волны до 40 м высотой. Серия таких цунами случилась в 1960-х годах прошлого века.

острова
Лисински залив в юго-западной части Берингова моря

Лисинский залив в юго-западной части Берингова моря

Фото: Depositphotos

Интересный факт:

По счастливой случайности — неточности географических координат в документах купли-продажи Аляски и Алеутских островов США — Командорские острова остались собственностью России.

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Как попасть на Командорские острова?

В данный момент никак и вообще лучше всего оставаться дома. Но когда всё наладится, то самый удобный способ — по морю. В летние месяцы можно забронировать один из круизов или сесть на паром из Петропавловска-Камчатского, который доставит на остров Беринга через 36 часов, если повезет с погодой. Летают на Командорские острова и самолеты. Время в пути из камчатского аэропорта Елизово 3,5 часа. Из-за метеоусловий рейсы часто отменяют и задерживают. Остров Беринга не считается пограничной зоной, а вот для посещения остальных трех понадобится пропуск. За въезд в заповедник также придется заплатить от 500 до 1000 рублей с человека. Всё можно оформить на месте в селе Никольском или заранее в Петропавловске-Камчатском.

острова
командорские острова писец
Фото: Depositphotos

Не забыть

► Устроить бердвотчинг на островах-скалах Топорков и Арий камень. Правда, для этого нужно разрешение сотрудников отдела охраны заповедника.

► Изучить прибрежные водоросли — их там более 200 видов.

► Собрать мидии во время отлива и съесть.

► Посмотреть на скелет истребленной человеком стеллеровой коровы в Алеутском краеведческом музее.

► Увидеть арку Стеллера на севере острова Беринга.

► Понаблюдать за нерестом лосося и нерки на озере Саранное.

► Поснимать сивучей на мысе Северо-Западный.

► Прогуляться по дюнам в бухте Никольский рейд на острове Беринга.

► Добраться до озер на Свиных горах, им под миллион лет.

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