Министр назвал сроки открытия туристического сезона в Турции

Туристический сезон в Турции может быть открыт в конце мая. С таким утверждением выступил министр культуры и туризма страны Мехмет Нури Эрсой.

По его словам, перелом в пандемии коронавируса наступит к концу апреля. «Думаю, что к концу мая нормализация будет возможна, и тогда во внутреннем туризме начнется движение», — сказал он в субботу, 18 апреля, в эфире телеканала NTV.

Как добавил Эрсой, первыми в республику после окончания пандемии приедут туристы из Азии.

Накануне сообщалось, что в Анталье мужчина в костюме Человека-паука доставляет продукты пожилым людям, находящимся на карантине. Переодевшийся в супергероя Marvel 27-летний Барак Сойлу забирается на балконы, выслушивает нужды пенсионеров, а затем доставляет им продукты и предметы первой необходимости.

Согласно информации министерства здравоохранения Турции на 17 апреля, в стране выявлено 78 546 случаев заражения коронавирусом. Умерли от болезни 1 769 человек. Выздоровели 7 089 пациентов.