В Анталье пожилым на карантине начал доставлять продукты Человек-паук

В Анталье мужчина в костюме Человека-паука доставляет продукты пожилым людям, находящимся на карантине, сообщило агентство Anadolu.

Отмечается, что переодевшийся в супергероя Marvel 27-летний Барак Сойлу забирается на балконы к пожилым гражданам, где выслушивает их нужды, а затем доставляет им продукты и предметы первой необходимости.

«Моя суперспособность приносит пользу для общества. Вот почему я делаю то, что удовлетворяет потребности людей», — заявил мужчина.

Жители туристического города считают Барака настоящим героем и всегда рады его появлению.

«Человек-паук принес сегодня хлеб и молоко, спасибо. Мы любим нашего героя. Чтобы избавиться от этой болезни, все должны оставаться дома, как и мы. Государство делает все возможное. Пусть Всевышний даст силы работникам здравоохранения», — прокомментировала 80-летняя пенсионерка Балджи Шукри.

Согласно информации министерства здравоохранения Турции на 17 апреля, в стране выявлено 78 546 случаев заражения коронавирусом. Общее число умерших от инфекции составило 1769 человек. Выздоровели и выписались из больниц 7089 пациентов. Всего в стране было проведено 558 413 тестов на COVID-19.

14 апреля стало известно, что лидер Независимой партии Турции Хайдар Баш умер от коронавируса после четырех дней в больнице.