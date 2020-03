Marvel может избавиться от Осы из-за скандала вокруг карантина

Несоблюдение карантина может дорого обойтись актрисе Эванджелин Лилли — исполнительницы роли Осы. По сведениям портала We Got This Covered, топ-менеджеры Marvel всерьез рассматривают вариант расставания с Лилли после завершения ее контрактных обязательств. Речь идет о триквеле «Человека-муравья». Также в фильме будет сокращено экранное время Осы.

На такое решение компанию подтолкнули требования фанатов, которые недовольны поведением Лилли в условиях пандемии коронавируса. В своих последних постах в Instagram актриса рассказывает, что по-прежнему посещает общественные места и водит детей на занятия по гимнастике. Отвечая на комментарии подписчиков, она заявила, что «некоторые люди ценят жизнь больше, чем свободу. Некоторые люди ценят свободу больше, чем жизнь. Мы все делаем выбор».

Музыкальный клип актрисы Галь Гадот со звездами Голливуда, исполняющими песню Imagine («Представьте себе»), вызвал волну критики в социальных сетях, пишет Deadline.

Пользователям Instagram не понравился вирусный ролик в поддержку находящихся на карантине, в нем известные артисты построчно спели знаменитый трек Джона Леннона, в тексте которого говорится об идеальном мире без бедности, голода и войны. Комментаторы обвинили знаменитостей в лицемерии из-за того, что они живут в достатке и не имеют проблем с наличием туалетной бумаги.