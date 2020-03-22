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Звезды Голливуда подверглись критике из-за ролика с песней Imagine

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Музыкальный клип актрисы Галь Гадот со звездами Голливуда, исполняющими песню Imagine («Представьте себе»), вызвал волну критики в социальных сетях, пишет Deadline.

Пользователям Instagram не понравился вирусный ролик в поддержку находящихся на карантине, в котором известные артисты построчно спели знаменитый трек Джона Леннона, в тексте которого говорится об идеальном мире без бедности, голода и войны. Комментаторы обвинили знаменитостей в лицемерии из-за того, что они живут в достатке и не имеют проблем с наличием туалетной бумаги.

Свое негодование также выразил американский комик по прозвищу «Кабельщик Ларри». Дэниел Уитни, так зовут стендапера, обвинил исполнителей песни в «дурном вкусе», а также в игнорировании проблем малоимущих и бездомных людей, которые живут рядом с актерами в Лос-Анджелесе, отметив, что при этом не испытывает к голливудским звездам личной неприязни, передает The Blaze.

Ролик израильская актриса Галь Гадот выложила в пятницу на своей странице в Instagram. В его записи приняли участие многие актеры, певцы, модели, а также представители телевизионной индустрии.

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