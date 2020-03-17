Дэниэл Рэдклифф рассказал о своем алкоголизме из-за Гарри Поттера

Исполнитель роли волшебника Гарри Поттера актер Дэниэл Рэдклифф признался, что едва не спился из-за своего персонажа, пишет The Independent.

Рэдклифф рассказал, что люди постоянно видели в нем Гарри, и это вызывало повышенное внимание. По его словам, у некоторых людей возникал издевательский интерес. Всё это актер пытался преодолеть с помощь алкоголя.

«Когда я выбирался куда-то и выпивал, то внезапно обнаруживал, что к этому возникает повышенный интерес», — заявил Рэдклифф.

Он также рассказал, что часто испытывал чувство паники и неуверенность в себе после окончания съемок «Гарри Поттера». Актер указал, что не знал, чем займется дальше, и это его выбивало из колеи.

В итоге благодаря поддержке семьи и друзей, в том числе из фильмов про Поттера, артист смог справиться с пагубной зависимостью. В 2010 году он прекратил употреблять алкоголь.

В январе прошлого года известная американская актриса Энн Хэтэуэй призналась, что страдает от проблем с алкоголем и решила бросить пить. По словам артистки, она всё чаще стала осознавать, что ее поведение неприемлемо для воспитания маленького сына.