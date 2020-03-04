В Госдуме доработали проект ограничения продажи алкоголя в жилых домах

В Госдуме доработали ко второму чтению законопроект, ограничивающий продажу алкоголя в заведениях, расположенных в многоквартирных жилых домах. Об этом «Ведомостям» 4 марта рассказал куратор проекта депутат Александр Хинштейн.

Поправки предполагают, что региональные власти получат возможность ограничивать время продажи и распития алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета.

Кроме того, на федеральном уровне будет установлено, что подобные заведения в жилых домах должны занимать более 20 кв. м. Также власти в регионах будут вправе регулировать нижний предел на местном уровне.

По словам Хинштейна, инициатива направлена на борьбу с так называемыми «наливайками» — торговыми точками на первых этажах жилых домов, торгующих алкоголем по ночам, площадь которых меньше 20 кв. м. Как правило, их создают, чтобы обойти запрет на ночную продажу алкоголя.

В конце сентября в Госдуме приняли в первом чтении законопроект о «наливайках». Эксперты отмечают, что в первую очередь он ударит по мелким торговцам пивом, так как им невыгодно расширять площадь зала.

9 ноября стало известно, что в Калининградской области сократили время продажи спиртного. Запрет на продажу алкоголя установлен с 21:00 до 11:00. Ранее торговля спиртным была разрешена с 10:00 до 22:00.