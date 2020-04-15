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В Турции за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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В Турции за сутки выявлено более 4,2 тыс. больных коронавирусом. 115 человек умерли, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

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Это максимальный показатель смертности с начала пандемии.

Всего в стране 69 392 инфицированных и 1518 умерших, передает «РИА Новости». Выздоровели 5674 человека.

14 апреля стало известно, что лидер Независимой партии Турции Хайдар Баш умер от коронавируса после четырех дней в больнице. Известно о заражении восьми его родственников.

13 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в следующие выходные, 18–19 апреля, снова введет в стране 48-часовой комендантский час. Аналогичная мера действовала в 30 населенных пунктах, включая Анкару, 11 и 12 апреля.

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