Турция вновь введет комендантский час в выходные из-за коронавируса

Власти Турции решили в следующие выходные, 18 и 19 апреля, повторить введение 48-часового комендантского часа из-за коронавируса. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 13 апреля.

Чтобы в этот раз ограничения не стали неожиданностью, о них объявляется заранее, передает агентство Anadolu. При необходимости такие комендантские часы будут вводиться и в дальнейшем, заявил Эрдоган.

11-12 апреля в 30 турецких населенных пунктах действовал комендантский час. Выходить на улицу запретили в том числе жителям городов Анкара, Стамбул, Измир, Анталия, Адана, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарьа, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон и Ван. Об ограничениях было объявлено поздно вечером 10 апреля.

По данным Worldometer на 13 апреля, в мире 1,882 млн случаев коронавируса, более 117 тыс. человек умерли. В Турции почти 57 тыс. случаев и 1198 смертей.