В 30 городах Турции введут комендантский час в связи с коронавирусом

В Турции с 00:00 часов 11 апреля по распоряжению министерства внутренних дел республики в 30 городах и провинции Зонгулдак вводится комендантский час. Он будет действовать два дня, сообщает телеканал NTV.

Согласно указанию министерства, выход на улицы будет запрещен жителям таких крупных городов, как Анкара, Стамбул, Измир, Анталия, Адана, Айдын, Балыкесир, Бурса, Денизли, Диярбакыр, Эрзурум, Эскишехир, Газиантеп, Хатай, Кахраманмараш, Конья, Малатья, Маниса, Мардин, Мерсин, Мугла, Орду, Сакарьа, Самсун, Шанлыурфа, Текирдаг, Трабзон и Ван.

Специальное письмо разослано губернаторам провинций.

3 апреля Турция на 15 дней закрыла въезд и выезд автотранспорта в 30 крупных городах и провинции Зонгулдак из-за коронавируса.

Власти страны также обязали граждан носить защитные медицинские маски в общественных местах. Люди должны соблюдать дистанцию на улице не менее трех шагов друг от друга. Введен комендантский час для лиц, не достигших 20-летнего возраста.

Согласно данным портала Worldometers, в Турции коронавирус официально подтвержден у 47 029 человек, 1006 пациентов скончались. За последние сутки заразились 4747 человек.