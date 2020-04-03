В Турции закрыли 30 городов и обязали жителей носить медицинские маски

Турция на 15 дней закрывает въезд и выезд автотранспорта в 30 крупных городах и провинции Зонгулдак из-за коронавируса. С таким обращением к нации 3 апреля выступил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Среди новых мер по борьбе с распространением этой инфекции в стране власти обязали граждан носить защитные медицинские маски в общественных местах. Люди обязаны соблюдать дистанцию на улице не менее трех шагов друг от друга.

«Вводится комендантский час для лиц, не достигших 20-летнего возраста», — приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Ранее в пятницу министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил о 69 погибших от COVID-19 в стране за последние сутки. «Общее количество подтвержденных случаев инфицированных коронавирусом возросло до 20 921, за прошедшие 24 часа 2786 тестов на наличие вируса дали положительный результат», — приводит слова министра агентство Anadolu.

Во время обращения к нации 25 марта Эрдоган заявил, что после пандемии коронавируса будет построена новая политическая, экономическая и социальная система и «уже ничего не будет прежним».

Правительство страны в рамках борьбы с COVID-19 разработало «дорожную карту», согласно которой на экономическую поддержку бизнеса и граждан в этот период выделяется 100 млрд лир (около $15,5 млрд). Кроме того, до ноября переносится введение в действие налога на проживание в отелях.

Ранее в марте министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой порекомендовал отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля в связи с угрозой распространения инфекции.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, началась в городе Ухань в Китае в декабре 2019 года. В настоящее время, по данным сайта Worldometer, инфекция распространилась на 204 страны мира, в которых заразились более 1 млн человек.