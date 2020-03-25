Эрдоган предсказал миру глобальные изменения после пандемии COVID-19

Во всем мире после пандемии COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом SARS-CoV-2) будет построена новая политическая, экономическая и социальная система. Об этом во время обращения к нации заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер считает, что мир движется к эпохе, когда уже ничего не будет прежним после эпидемии. По его словам, пандемия приведет к глобальным изменениям существующих систем, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ТРТ.

25 марта сообщалось, что число жертв нового коронавируса в Турции возросло до 44 человек.

24 марта власти Турции ввели ограничение на количество покупателей в магазинах и пассажиров в автобусах из-за угрозы распространения коронавируса.

19 марта турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем отношении к неготовности стран Запада бороться с распространением эпидемии коронавирусной инфекции.

18 марта Эрдоган объявил о введении пакета экономических мер по борьбе с коронавирусом. В частности, они касаются поддержки предпринимателей и граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за распространения эпидемии. На эти цели выделено около $15,5 млрд.

11 марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля в связи с угрозой распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным Worldometer на 25 марта, в мире заболели более 378 тыс. человек, вылечились более 101 тыс. пациентов, умерли 16 490 человек.