В Турции сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

В Турции испытали вакцину от коронавируса на животных, тестирования прошли успешно. Теперь врачи намерены проводить исследования при участии людей, сообщил профессор университета Хаджеттепе в Анкаре Атеш Кара.

«Хорошая новость — при помощи микроигл на лейкопластыре животным была введена вакцина от коронавируса, которая <…> дала иммунный ответ в виде выработки антител. Пришло время проверить, защитит ли она людей от болезни», — написал он на своей странице в Twitter.

Атеш Кара входит в научный комитет Турции по изучению коронавирусной инфекции, уточняет ТАСС.

В России испытания вакцины против COVID-19 на людях начнутся в июне, препарат разрабатывает государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В эксперименте примут участие 60 добровольцев. Испытания вакцины на приматах должны завершиться к концу апреля.

Всего же в России ведется разработка сразу 26 вакцин на основе шести технологических платформ. Лучшие варианты пройдут доклинические исследования и тестирования на добровольцах.

Кроме того, в ближайшее время Роспотребнадзор определит число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.

По состоянию на 5 апреля, в России диагностировано 5389 случаев заболевания COVID-19, из них 658 — за последние сутки. 355 человек вылечились. 45 пациентов скончались.

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