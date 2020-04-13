Эрдоган не принял отставку главы МВД Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не принял отставку министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, сообщает телеканал NTV.

Ранее министр в своем Twitter объявил, что готов уйти с поста из-за огромных очередей в магазинах после введения 48-часового комендантского часа.

Глава МВД написал, что полностью берет ответственность за исполнение комендантского часа в эти выходные на себя.

«Фотографии (с толпами людей на улицах турецких городов), которые появились, не соответствовали этому процессу, который был под контролем. Я покидаю свой пост главы министерства внутренних дел», — написал Сойлу.

Министр также извинился перед турецким народом, «которому он будет верен до конца жизни» и президентом Эрдоганом.

10 апреля в 23:00 по местному времени (совпадает с мск) Министерство внутренних дел Турции объявило, что в рамках борьбы с распространением коронавируса вводится 48-часовой запрет на выход из домов для жителей 30 городов и 1 провинции, включая Анкару, Стамбул и Анталью.