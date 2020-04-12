Отложенный рейс Анталья-Москва запланирован на 14 апреля

Вывозной рейс «Аэрофлота» Анталья-Москва, который ранее был намечен на 11 апреля, но затем отменен из-за введения комендантского часа в Турции, состоится 14 апреля, вылет запланирован на 14.20 по местному времени (совпадает с мск). Об этом в субботу сообщило генконсульство России в Анталье на своей странице в Facebook.

В дипмиссии отметили, что перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Москве и Московской области. Списки будут формироваться по принципу живой очереди.

Зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте www.gosuslugi.ru, при этом пассажиры, которые были зарегистрированы ранее, остаются в списках.

В генконсульстве уточнили, что если у пассажира был куплен билет на рейс любой российской авиакомпании, в том числе «Аэрофлота», и он не был сдан, то полет будет бесплатным, во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе.

«Аэрофлот» в субботу планировал совершить рейс в турецкую Анталью, чтобы привезти оттуда в Москву 200 человек. Поздно вечером в пятницу генконсульство РФ в Анталье сообщило, что рейс отменен из-за введения в Турции 48-часового комендантского часа в связи с пандемией коронавируса.

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек. Такие цифры 8 апреля привела пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран. Сейчас при вывозе применяется принцип «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». Также на заседании обсудили возможность введения «цепочек развоза» пассажиров.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом, 4 апреля. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.