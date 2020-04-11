Прямой эфир
Сюжет:

Рейсы в регионы включили в график вывозных чартеров на 12 апреля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В график вывозных чартеров на 12 апреля вошли рейсы в российские регионы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации 11 апреля.

«Спасибо, что кормят, но спим мы на полу»
Несколько сотен человек застряли в аэропорту Дохи в ожидании возвращения на родину

«В график вывозных рейсов на 12 апреля включены два рейса из Сеула. Авиакомпания «Аврора» доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек. Планируется, что 12 апреля из Бангкока в Красноярск авиакомпанией «Уральские авиалинии» в Россию вернутся 200 россиян», — говорится в сообщении.

Кроме того, на воскресенье запланирован рейс в Москву из Токио. Также сообщается, что 13 апреля «Аэрофлот» привезет в Москву около 500 россиян из Подгорицы и Мадрида.

Ранее, 10 апреля, сообщалось, что авиакомпания «Аврора» возьмет на себя организацию рейсов для вывоза граждан России из Сеула во Владивосток и Хабаровск.

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек. Такие цифры 8 апреля привела пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран. Сейчас при вывозе применяется принцип «одна страна вылета — один российский регион или город прилета». Также на заседании обсудили возможность введения «цепочек развоза» пассажиров.

Правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом, 4 апреля. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

квПо данным на 11 апреля, в Москве число заразившихся коронавирусом превысило 8,8 тыс. пациентов. В России за сутки выявлено 1667 новых случаев заболевания. Таким образом, всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 13 584 случая заражения инфекцией в 82 регионах. При этом всего от инфекции скончались 106 человек, а вылечились ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
График вывозных рейсов согласован оперштабом правительства до 13 апреля
Мишустин поручил наладить работу по возвращению россиян из-за рубежа
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020