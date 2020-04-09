График вывозных рейсов согласован оперштабом правительства до 13 апреля

Оперативный штаб правительства России согласовал график вывозных рейсов до 13 апреля. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщила Росавиация.

«10 апреля авиакомпания «Аэрофлот» выполнить два рейса. В Санкт-Петербург из Пхукета прибудет около 200 россиян. Затем этот же борт перелетит в Москву, куда планируется доставить еще 50 человек», — говорится в сообщении на сайте Росавиации. В этот же день c Кипра в Москву будут возвращены 250 человек.

11 апреля в Москву из Анталии и Бангкока авиакомпания «Аэрофлот» планирует привезти около 550 россиян. 12 апреля состоятся два рейса из Токио и Гоа.

13 апреля из Подгорицы планируется привезти около 250 человек, из Мадрида — 250. Рейсы будут выполнены в Москву авиакомпанией «Аэрофлот».

Фактическая загрузка рейсов станет известна после регистрации граждан на сайте Госуслуг и получения соответствующей информации о включении их в вывозной рейс.

Предварительный график вывозных рейсов сформирован до 16 апреля. Программа полетов может быть расширена. Проект графика включает рейсы в Москву и в регионы. В плане вывозные рейсы из Дели, Бангкока, Нью-Йорка, Рима, Стамбула и Амстердама.

Ранее в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наладить механизм вывоза граждан из-за рубежа. 4 апреля правительство утвердило порядок оказания помощи гражданам в сложной ситуации за рубежом.

8 апреля президент Владимир Путин поручил отладить механизм возвращения россиян на родину, чтобы было «понимание, где граждане находятся, сколько их, <…> откуда они, куда хотят попасть».