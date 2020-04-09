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Мишустин поручил наладить работу по возвращению россиян из-за рубежа

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил наладить механизм вывоза граждан из-за рубежа. На совещании по вопросам организации возвращения людей 9 апреля он призвал создать все условия для соблюдения вернувшимися режима самоизоляции и карантина.

«Помимо организации специальных авиарейсов мы должны сделать всё возможное, чтобы свести к минимуму риски для здоровья не только возвращающихся людей, но и всех остальных», — цитирует его ТАСС.

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Работу по вывозу сограждан поручено наладить МИДу, Минтрансу, Росавиации и авиакомпании «Аэрофлот».

Как объяснил глава правительства, в первую очередь из-за рубежа будут вывезены граждане, выехавшие за границу в 2020 году, находящиеся за границей в качестве туристов. При этом все россияне должны иметь возможность вернуться на родину, подчеркнул Мишустин. По состоянию на четверг получено более 35 тыс. заявок на включение в списки пассажиров вывозных рейсов.

«Правительство приняло решение возвращать людей сразу туда, где они проживают. Рейсы планируются исходя из введенных лимитов и принципа «один рейс — одно место проживания», — объяснил он.

Если же доставить гражданина к месту проживания невозможно, то ему будет предложено оставаться некоторое время в стране, где он находится, либо пройти карантин на территории РФ.

Ранее, в марте, из-за ограничительных мер, введенных странами на фоне пандемии коронавируса, многие россияне оказались заблокированными в других странах и не могли самостоятельно вернуться на родину. Проработкой возвращения граждан на родину занимается специальная рабочая группа.

4 апреля правительство утвердило порядок оказания помощи гражданам в сложной ситуации за рубежом. Россиянам предлагается заполнить заявку на портале госуслуг на получение материального содействия и включение в список пассажиров вывозного рейса. Как объяснили в Минкомсвязи, на семью будет заполняться одна форма, чтобы люди не были оторваны друг от друга.

На выплату материальной помощь выделено 500 млн рублей, однако правительство готово в случае необходимости увеличить эту сумму, отметил Мишустин. В случае одобрения заявки в день выплачивается 2,4 тыс. рублей на взрослого человека и 1,6 тыс. рублей на ребенка в возрасте до 14 лет.

Накануне президент Владимир Путин поручил отладить механизм возвращения россиян на родину, чтобы было «понимание, где граждане находятся, сколько их, <…> откуда они, куда хотят попасть».

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