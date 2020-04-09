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Губернатор сообщил о переносе начала туристического сезона в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Туристический сезон в Санкт-Петербурге в 2020 году начнется позже из-за ограничений, введенных на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщил в четверг, 9 апреля, губернатор города Александр Беглов.

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«Сегодня уже очевидно, что высокий туристический сезон в этом году начнется позже обычного. Пока невозможно сказать, когда именно. Сначала нужно победить инфекцию. Лишь когда количество заболевших пойдет на убыль, можно будет делать какие-то прогнозы. Сейчас это неблагодарное занятие», — цитирует Беглова ТАСС.

Он также отметил, что коронавирус оказал серьезное негативное влияние на туристический сектор, так как гостиницы, музеи и парки вынуждены были приостановить свою работу. В то же время Беглов напомнил, что правительство приняло ряд мер, направленных на поддержку бизнеса, который оказался в зоне риска из-за эпидемии. В частности, губернатор указал на снижение ставки по арендной плате, освобождение от уплаты транспортного налога, отсрочку уплаты региональных налогов.

Однако даже на фоне распространения коронавируса культурная жизнь в Петербурге не останавливается — многие учреждения перенесли свои проекты в онлайн-пространство.

В Санкт-Петербурге, согласно постановлению губернатора от 30 марта, жители не должны покидать места проживания или пребывания. Исключения составляют поездки на работу и с работы, которая не приостановлена в соответствии с постановлением. Горожанам разрешено покидать дома для похода в ближайший магазин, для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от дома, а также для выноса мусора.

В губернаторском постановлении также сообщается, что жители Петербурга должны соблюдать дистанцию от других граждан не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах. В исключения входит перевозка пассажиров и багажа общественным транспортом и такси.

Меры по усилению карантина были введены в ряде регионов по примеру Москвы и Московской области, где о режиме полной самоизоляции объявили 29 марта. Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, причиной ужесточения карантина стало то, что многие люди пренебрегли мерами по предотвращению распространения коронавируса, несмотря на ряд решений со стороны президента, правительства России и правительства Москвы.

По последним данным, в России диагностировано более 8,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом. 63 пациента скончались. Период до 30 апреля был объявлен президентом страны Владимиром Путиным нерабочим.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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