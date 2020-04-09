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Пять новых случаев коронавируса зафиксировали в Новосибирской области

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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Пять новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Новосибирской области. Об этом сообщает в четверг, 9 апреля, региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

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Уточняется, что среди заболевших две женщины и трое мужчин. При этом у родственника женщин ране был подтвержден коронавирус. Один из заболевших мужчин был в Таиланде, второй недавно вернулся из Турции через Москву, третий прилетел из Москвы, сообщает «РИА Новости».

В штабе добавили, что круг контактов пациентов уже установлен, включая пассажиров авиарейсов, которыми они прибыли в Новосибирск. Специалисты Роспотребнадзора, полиция и медики связываются со всеми, чтобы взять под медицинское наблюдение и сделать тесты на коронавирус.

Отмечается, что общее число пациентов с подтвержденным коронавирусом в Новосибирской области достигло 18.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России, по данным на среду, 8 апреля, диагностировано 8672 случая заболевания COVID-19, из них 1175 — за последние сутки. 580 человек выздоровели. 63 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф и по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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