Минкомсвязь объявила об отмене вывозного рейса из Стамбула в Москву

Вывозной рейс из Стамбула в Москву, запланированный на 16 апреля, отменен. Об этом говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале Минкомсвязи РФ, посвященном вывозу россиян домой.

«Рейс SI2131 Стамбул–Москва 16 апреля 2020-го отменен. О новом рейсе и дате мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Накануне руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что за минувшую неделю более 3 тыс. россиян вернулись на родину. С 6 по 12 апреля было выполнено 17 вывозных рейсов, перевезено 3172 россиянина.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом.

Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

На выплату материальной помощи для россиян, которые находятся за границей, выделено 500 млн рублей, однако правительство готово в случае необходимости увеличить эту сумму, заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В случае одобрения заявки в день выплачивается 2,4 тыс. рублей на взрослого человека и 1,6 тыс. рублей на ребенка в возрасте до 14 лет.