Прямой эфир
Сюжет:

Минкомсвязь объявила об отмене вывозного рейса из Стамбула в Москву

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вывозной рейс из Стамбула в Москву, запланированный на 16 апреля, отменен. Об этом говорится в сообщении опубликованном в Telegram-канале Минкомсвязи РФ, посвященном вывозу россиян домой.

Заканчивается посадка: тысячи россиян оказались заблокированы за рубежом
Почему безопасных для туристов стран больше нет, а дорога домой превращается в тяжелое испытание

«Рейс SI2131 Стамбул–Москва 16 апреля 2020-го отменен. О новом рейсе и дате мы сообщим дополнительно», — говорится в сообщении.

Накануне руководитель Росавиации Александр Нерадько заявил, что за минувшую неделю более 3 тыс. россиян вернулись на родину. С 6 по 12 апреля было выполнено 17 вывозных рейсов, перевезено 3172 россиянина.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом.

Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

квНа выплату материальной помощи для россиян, которые находятся за границей, выделено 500 млн рублей, однако правительство готово в случае необходимости увеличить эту сумму, заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В случае одобрения заявки в день выплачивается 2,4 тыс. рублей на взрослого человека и 1,6 тыс. рублей на ребенка в возрасте до 14 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вывозной рейс из Гоа в Москву состоится 17 апреля
Из США возвратным рейсом «Аэрофлота» вылетели 276 россиян

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020