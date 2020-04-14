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Более 3 тысяч россиян вернулись из-за рубежа за неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Более 3 тыс. россиян вернулись на Родину на прошлой неделе. Об этом сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Всего с 6 по 12 апреля было выполнено 17 вывозных рейсов, перевезено 3172 россиянина. 13 апреля «Аэрофлот» вернул домой 255 граждан России из Мадрида и Подгорицы.

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«Сегодня «Сибирь» из Бангкока в Новосибирск доставила 197 человек, в Иркутск — 156. «Аэрофлот» выполнил рейс Анталья — Москва, перенесенный с 11 апреля из-за введения в крупнейших турецких городах комендантского часа на выходные. В Москву вернулись 146 человек», — сообщается на сайте Росавиации во вторник, 14 апреля.

Отмечается, что 15 апреля авиакомпания «Аэрофлот» доставит россиян из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.

Росавиация сформировала предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля. Он включает рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Казань и Уфу, Владивосток и Екатеринбург.

Ожидается, что «Аэрофлот», «Сибирь» и «Уральские авиалинии» выполнят вывозные рейсы из Дубая, Стамбула, Бангкока, Денпасара, Гоа, Дели, Тель-Авива и Камрани. Также прорабатывается вопрос об организации вывозного рейса из Непала с авиакомпанией Royal Flight.

«Окончательное решение относительно выполнения вывозных рейсов из предварительного графика определяется по факту формирования загрузки воздушных судов на основании согласованных списков, поступающих от Минкомсвязи РФ», — отмечается в сообщении.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом.

Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

квНа выплату материальной помощи для россиян, которые находятся за границей, выделено 500 млн рублей, однако правительство готово в случае необходимости увеличить эту сумму, заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин.

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