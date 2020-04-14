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Вывозной рейс из Гоа в Москву состоится 17 апреля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Вывозной рейс Гоа–Москва, который будет осуществлен авиакомпанией «Аэрофлот», назначен на 17 апреля. Об этом говорится 14 апреля в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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«Опубликован обновленный список пассажиров на рейс SU6672 Гоа–Москва, вылетающий 17 апреля в 21:45 (местное время)», — отмечается в сообщении.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом.

Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

На выплату материальной помощи для россиян, которые находятся за границей, выделено 500 млн рублей, однако правительство готово в случае необходимости увеличить эту сумму, заявил ранее премьер-министр России Михаил Мишустин. В случае одобрения заявки в день выплачивается 2,4 тыс. рублей на взрослого человека и 1,6 тыс. рублей на ребенка в возрасте до 14 лет.

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