Вывозные рейсы для россиян из Амстердама и Рима отменены

Вывозные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» для возвращения россиян из Рима и Амстердама, которые были запланированы на 15 и 16 апреля соответственно, отменены. Об этом Минкомсвязь России сообщило в своем Telegram-канале.

«Рейс № SU2551 Амстердам — Москва 16 апреля 2020 — отменен. Рейс № SU2419 Рим — Москва 15 апреля 2020 — отменен», — написало ведомство в во вторник, 14 апреля.

Накануне «Аэрофлот» вывез из Черногории 129 российских туристов.

12 апреля рейсами авиакомпании «Аврора» в Хабаровск и Владивосток из Сеула вернулись россияне, ранее заблокированные за рубежом. Всем вернувшимся из-за границы предстоит соблюсти двухнедельный карантин.

4 апреля правительство России утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом.

Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

На выплату материальной помощи для россиян, которые находятся за границей, выделено 500 млн рублей, однако правительство готово в случае необходимости увеличить эту сумму, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В случае одобрения заявки в день выплачивается 2,4 тыс. рублей на взрослого человека и 1,6 тыс. рублей на ребенка в возрасте до 14 лет.