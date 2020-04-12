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Около 5 тыс. россиян планируется вернуть из-за рубежа в ближайшие дни

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Около 5 тыс. российских граждан планируется вернуть домой из-за рубежа в ближайшие несколько дней. Об этом сообщило Минкомсвязи РФ в Telegram-канале в воскресенье, 12 апреля.

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Согласно сообщению ведомства, планируется осуществить рейсы из Амстердама, Подгорицы, Антальи, Стамбула, Гоа, Рима, Нью-Йорка, Денпасара и Мадрида (рейс сделает промежуточную остановку в Санкт-Петербурге) в Москву.

Ранее в Минкомсвязи рассказали, что 14 апреля, в 19:00 по местному времени состоится рейс Нью-Йорк — Москва, в 11:25 вылетит рейс Бангкок–Новосибирск. На следующий день на 17:00 запланирован рейс Бангкок–Иркутск. 16 апреля в 12:30 состоится рейс Стамбул–Москва», в 13:15 — рейс Амстердам–Москва.

Ранее 12 апреля рейсами авиакомпании «Аврора» в Хабаровск и Владивосток из Сеула вернулись россияне, ранее заблокированные за рубежом. Всем вернувшимся из-за границы предстоит соблюсти двухнедельный карантин. Также вылетел рейс из Бангкока в Красноярск.

В Россию с 20 марта из-за рубежа вернулись более 164,6 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минтранса по итогам заседания рабочей группы по координации возвращения россиян из зарубежных стран.

Правительство России 4 апреля утвердило порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

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