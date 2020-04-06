Коронный перелет: как вернут на родину оставшихся за границей россиян

Около 25 тыс. россиян, согласно заявлению МИДа, до сих пор находятся за границей. Однако 4 апреля вывоз сограждан из-за рубежа был приостановлен на два дня, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Транспортные узлы между тем находятся в полной готовности и могут принять всех прибывающих, сообщили «Известиям» в Госдуме. Тайм-аут был необходим для того, что определить «фронт работ» и организовать процесс с максимальной четкостью. Как выяснили «Известия», россиян вновь начнут переправлять на родину уже в понедельник, 6 апреля.

С понедельника

Временный тайм-аут в вывозе россиян из-за границы вице-премьер Татьяна Голикова объявила в субботу, 4 апреля.

— Это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко понимали, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию РФ, — объяснила она.

Ранее директор консульского департамента МИДа Иван Волынкин, выступая в Совете Федерации, сообщил, что около 25 тыс. находящихся за рубежом российских граждан изъявили желание вернуться домой. Ростуризм сообщил о 109 организованных туристах, ждущих возможности возвращения на родину.

голикова Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова Фото: ТАСС/POOL/Александр Астафьев

— Авиаузлы готовы к принятию этих пассажиров, авиакомпании тоже. Для этих задач задействованы «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и еще несколько перевозчиков, — рассказал «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. — Но ранее с вывозом возникала небольшая сумятица. Некоторые люди, например, не приходили на рейсы. Сейчас этот процесс организуют максимально четко и прозрачно. Собственно, для этого и нужен был перерыв. С завтрашнего дня вывоз планируют возобновить.

Однако, добавил он, возможность перевезти человека на родину во многом зависит от его состояния. Так, вечером в воскресенье посольство России в Таиланде заявило, что в Паттайе от коронавируса скончался один россиянин.

Не как в Ухане

По состоянию на вечер воскресенья, 5 апреля, в мире было зарегистрировано 1,2 млн случаев заболевания COVID-19, сообщал счетчик гонконгской South China Morning Post. Вирус унес уже 66,4 тыс. жизней. Самыми зараженными оказались Соединенные Штаты Америки (312,2 тыс.), на втором месте — Испания (130,8 тыс.), замыкает тройку антилидеров Италия (124,6 тыс.).

В России за последние сутки подтверждено 658 новых случаев заражения коронавирусом в 14 регионах, сообщил 5 апреля Роспотребнадзор. 536 из них зафиксированы в Москве.

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 5389 случаев коронавируса в 79 регионах. За весь период выписаны по выздоровлению 355 человек», — говорится на сайте ведомства.

4 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что почти 25% заболевших COVID-19 — так называемые бессимптомные носители. Более того, есть данные, что выздоровевшие могут продолжать выделять вирус в окружающую среду. Однако, как подчеркнула главный санитарный врач страны, исследований этой проблемы в России пока нет. При этом каждый заболевший коронавирусом способен заразить еще троих и остановить этот процесс призвана самоизоляция, добавила Анна Попова.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Главная идея действующего режима самоизоляции в том, чтобы количество больных ежедневно увеличивалось не в геометрической прогрессии и процент был не лавинообразный, а не в том, чтобы прервать цепочку и на этом «завершить» эпидемию, — пояснил «Известиям» член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич. — К сожалению, вирус никуда не денется, но мы очень надеемся, что он будет терять свою патогенность. Наша задача — растянуть этот процесс с той целью, чтобы не было нагрузки на систему здравоохранения. Чтобы врачам не пришлось поступать так, как в Италии и Испании, — выбирать, кому оказывать помощь, а кому нет, потому что помочь всем невозможно.

Самоизоляция помогает взять эпидемию под контроль, но всё же она не равна по жесткости карантину, который мог бы купировать всё на корню, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.

— У нас довольно свободный режим с точки зрения эпидемиологии. Хотя он, конечно, во-первых, позволяет контролировать ситуацию, а во-вторых, количество случаев все-таки уменьшается, — отметила она.

Прервать эпидемию болезни, передающейся воздушно-капельным путем, по ее словам, можно только двумя способами — вакцинацией или жестким карантином с полным перекрытием границ и остановкой предприятий.

— Как было, например, в китайском Ухане? Никто не выезжает, никто не заезжает, выходят из дома только те, кто работает в медицинских учреждениях. То есть это была закрытая территория, где не работали ни предприятия, ни магазины, ни аптеки. Люди всё заказывали с доставкой, — рассказала эксперт.

Красота возвращается

Тотальный карантин в России пока не вводится, однако региональные и федеральные власти принимают всё новые меры профилактики распространения COVID-19 и меры по снижению его влияния на разные сферы жизни.

Премьер-министр Михаил Мишустин 5 апреля уже отдал новые поручения по итогам совместного заседания президиума координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Согласно им, Минздрав должен проконтролировать, чтобы пациентов, которые сейчас находятся в больницах, перепрофилированных для лечения COVID-19, но не заражены коронавирусом, перевели в другие медучреждения. Кроме того, ведомство должно полностью укомплектовать штаты таких клиник и совместно с Минфином проработать вопрос компенсации государственным медорганизациям доходов из-за сокращения объемов медпомощи по ОМС. Минтрансу и МИДу предстоит обсудить с Китаем целесообразность централизованного вывоза самолетами граждан КНР, которые до сих пор не могут вернуться на родину. Минпромторг должен в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медорганизации и соответствующие службы, а Минкомсвязь — создать единую систему для идентификации людей, возвращающихся в РФ.

москва Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На сайте мэра Москвы Сергея Собянина появилось предписание для компаний и предприятий, продолжающих работать в условиях пандемии коронавируса. Им вменяется необходимость обеспечить дезинфекцию, а также социальную дистанцию в 1,5 м между работниками и посетителями. До 1 мая все жители столицы независимо от возраста обязаны не покидать место своего жительства.

Согласно новому указу столичного мэра, возобновят или продолжат работу оптики и магазины медицинского оборудования, а также салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии, если у них есть лицензия на медицинскую деятельность.

— По-житейски это понятно. Например, массаж необходим — у некоторых есть проблемы с прохождением лечения. Такие услуги востребованы. Во-вторых, уточнение про медлицензию указывает, что у таких салонов существуют определенные санитарные правила, выполнение которых контролируется, — отметил сенатор Валерий Рязанский.

А вот депутат Борис Менделевич в беседе с «Известиями» назвал это послабление загадкой.

— Военкоматы перевели на удаленную работу — это правильно. И я даже слышал, что призыв отодвигают. Это всё вполне нормально. До сих пор — до этих салонов красоты — всё укладывалось в логическую цепь, — заявил он и подчеркнул, что для детального обсуждения ему необходимо подробнее ознакомиться с текстом указа.

Ранее власти столицы отказались от пропускного режима. Пока ситуация в Подмосковье введения таких мер тоже не требует, заявил губернатор Андрей Воробьёв.