МИД указал на препятствие для россиян в возвращении на родину

Многие россияне, находящиеся за рубежом и желающие вернуться на родину, не могут сделать этого из-за неспособности оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний на фоне рост курса валюты. Об этом заявили в МИД РФ в понедельник, 30 марта.

«Российские граждане уже давно заявили о своем желании вернуться в Россию, заполнили всевозможные анкеты и списки, но большинство просто не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В МИДе отметили, что некоторые соотечественники даже не могут позвонить на горячую линию, чтобы сообщить о своем нахождении за границей, так как средства на телефоне в роуминге закончились. Заявить о себе им удается при наличии бесплатного интернета.

Ранее в этот день российские авиакомпании заявили о необходимости россиянам за рубежом тщательнее обдумывать свое желание вернуться на родину и в случае, если они передумали, уведомлять об этом МИД РФ, чтобы избежать недозагруженности вывозных бортов.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью прекратила авиасообщение с другими странами, исключение сделано только для рейсов, которыми россиян возвращают на родину из других стран. Для возмещения затрат на вывозные рейсы правительство выделило 1,5 млрд рублей из Резервного фонда для Росавиации.

По данным АТОР на 25 марта, за рубежом оставались около 45 тыс. организованных туристов из России, всех их вернут на родину до 31 марта. Ранее в Россию уже вернулись путешественники из Марокко, ОАЭ и Черногории, ожидается вывоз граждан РФ из Индии.

В период с 20 по 27 марта в Россию вернулись более 130 тыс. человек, пишет «РИА Новости».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 30 марта, всего в мире подтверждено свыше 735 тыс. случаев заболевания, скончались 34,8 тыс. человек.