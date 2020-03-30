Прямой эфир
Сюжет:

МИД указал на препятствие для россиян в возвращении на родину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многие россияне, находящиеся за рубежом и желающие вернуться на родину, не могут сделать этого из-за неспособности оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний на фоне рост курса валюты. Об этом заявили в МИД РФ в понедельник, 30 марта.

«Российские граждане уже давно заявили о своем желании вернуться в Россию, заполнили всевозможные анкеты и списки, но большинство просто не в состоянии оплатить коммерческие тарифы авиакомпаний с учетом текущего курса», — цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Вот зараза: отели Турции приостанавливают работу
Туристический кризис может привести к социальному взрыву

В МИДе отметили, что некоторые соотечественники даже не могут позвонить на горячую линию, чтобы сообщить о своем нахождении за границей, так как средства на телефоне в роуминге закончились. Заявить о себе им удается при наличии бесплатного интернета.

Ранее в этот день российские авиакомпании заявили о необходимости россиянам за рубежом тщательнее обдумывать свое желание вернуться на родину и в случае, если они передумали, уведомлять об этом МИД РФ, чтобы избежать недозагруженности вывозных бортов.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью прекратила авиасообщение с другими странами, исключение сделано только для рейсов, которыми россиян возвращают на родину из других стран. Для возмещения затрат на вывозные рейсы правительство выделило 1,5 млрд рублей из Резервного фонда для Росавиации.

По данным АТОР на 25 марта, за рубежом оставались около 45 тыс. организованных туристов из России, всех их вернут на родину до 31 марта. Ранее в Россию уже вернулись путешественники из Марокко, ОАЭ и Черногории, ожидается вывоз граждан РФ из Индии.

В период с 20 по 27 марта в Россию вернулись более 130 тыс. человек, пишет «РИА Новости».

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По данным Worldometers на 30 марта, всего в мире подтверждено свыше 735 тыс. случаев заболевания, скончались 34,8 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме пообещали компенсации потерявшим путевки из-за коронавируса
Около шести тысяч россиян хотят улететь из Индии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020