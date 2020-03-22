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Россия ограничит авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за распространения коронавируса. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в Росавиации.

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«Росавиация сообщает, что в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации <…> с 00:00 часов по московскому времени 23 марта 2020 года вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», ― говорится в сообщении.

В качестве исключения регулярные рейсы будут выполняться только по маршруту Москва ― столицы других государств. Таких маршрутов в списке ведомства числится более 140. Также чартерные рейсы продолжат совершать полеты с целью вывоза россиян из-за границы.

Ранее в воскресенье стало известно, что Россия с 23 марта ограничит авиасообщения с семью странами, в том числе с Турцией, Японией и Таиландом. Также полеты снова ограничат между Россией и Китаем. Рейсы будут совершаться только по направлению Москва–Пекин.

Вспышка коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. ВОЗ объявила о пандемии 11 марта. Случаи инфицирования были зафиксированы более чем в 163 странах.

По данным Worldometer на 22 марта, в мире заболели более 308 тыс. человек, вылечились более 95 тыс. пациентов, умерли 13 069 человек.

В настоящее время в России зафиксировано 367 случаев коронавирусом, при этом 61 ― был выявлен сегодня. Большинство из заболевших за последние две недели посещали европейские страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Российские власти призвали граждан воздержаться от поездок за границу.

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