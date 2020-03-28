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Более 133 тыс. граждан России вернулись в страну с 20 марта

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Более 133 тыс. россиян вернулись на родину с 20 по 27 марта. Об этом в субботу, 28 марта, сообщило Министерство иностранных дел в своем Telegram-канале.

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«С 20 по 27 марта на территорию Российской Федерации вернулся 133 431 гражданин России, в том числе 13 273 человека из стран, с которыми в результате принимаемых мер по нераспространению COVID-19 воздушное сообщение прекращено или ограничено», — отмечается в заявлении.

По данным на 28 марта, общее число заболевших в России достигло 1264, скончались пятеро пациентов в Москве. Также власти Оренбургской области и Санкт-Петербурга заявили о случаях летального исхода — по одному в каждом регионе.

Ранее в этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через авто-, ж/д и другие пункты на границе страны в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

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