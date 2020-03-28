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В Москве выписали 10 выздоровевших от коронавируса пациентов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве выписали еще 10 выздоровевших после заражения коронавирусом пациентов. Об этом в субботу, 28 марта, заявила вице-мэр столицы по социальному развитию Анастасия Ракова.

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«Количество человек, выписанных после лечения от коронавирусной инфекции, в Москве увеличивается. Это отличные новости. Вчера сразу десять пациентов выписались из московских больниц после выздоровления. Всего в Москве на сегодняшний день уже 28 людей завершили лечение в стационарах», — цитирует ее ТАСС.

По ее словам, у всех повторные тесты показали отрицательный результат. Кроме того, пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации.

По данным оперативного штаба на 28 марта, число заболевших в России выросло до 1264. В этот же день правительство Оренбургской области заявило о скончавшемся 57-летнем жителе региона. Позднее стало известно об одном умершем в Петербурге. Пять человек умерли в Москве.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 28 марта, на планете зарегистрировано свыше 617 тыс. случаев заболевания, умерли более 28 тыс. человек, вылечились 137 тыс.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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