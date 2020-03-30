В Кремле оценили работу ведомств по возвращению россиян из-за границы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 марта назвал работу Минтранса и МИД РФ по возвращению россиян из-за рубежа очень важной и ответственной.

«Это очень важное и очень ответственное направление работы. Действительно, очень ответственно работают все наши ведомства, и Минтранс, и МИД работают не покладая рук», — сказал он журналистам.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира.11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за пандемии многие страны закрыли свои границы и ограничили авиасообщение.

По оценке АТОР, за рубежом остаются около 45 тыс. организованных туристов из России, всех их вернут на родину до 31 марта. В Россию уже вернулись путешественники из Венгрии, Египта, Испании, Кипра, Марокко, Португалии и Черногории. В ближайшее время будет организована эвакуация из Египта.

19 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рекомендовала россиянам не ждать окончания действующих туров и возвращаться на родину. На официальных страницах посольства РФ в Венесуэле постоянно обновляется информация о свободных местах на рейсы для возвращения в Россию.

29 марта последняя группа из 150 туристов из России покинула ОАЭ и вылетела на родину в связи с распространением коронавируса. До этого страну покинули порядка 2,5 тыс. граждан России.