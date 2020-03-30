СКР ввел ограничения на присутствие сотрудников на рабочих местах

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин издал ряд распоряжений по предупреждению распространения коронавируса среди сотрудников ведомства. В частности, принято решение о максимальном сокращении присутствия женщин на рабочих местах до 6 апреля.

«Указанные меры направлены в том числе на возможность осуществления контроля за своими детьми и соблюдения ими режима самоизоляции. Это касается женщин, проходящих службу как в центральном аппарате ведомства, так и в региональных следственных подразделениях», — сообщается на сайте ведомства в понедельник, 30 марта.

Отмечается, что для остальных сотрудников будет установлен специальный график дежурства, который не повлияет на выполняемые ими задачи.

Во всех образовательных учреждениях СК России мужчины продолжат работать в штатном режиме. Руководству кадетских корпусов и академий в Москве и Санкт-Петербурге поручено контролировать соблюдение учащимися режима самоизоляции, а также качество их удаленного обучения.

Региональные подразделения должны наладить удаленную связь с подшефными детскими домами для организации необходимой помощи.

Неделя с 30 марта по 3 апреля в России объявлена нерабочей в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. О соответствующем решении сообщил президент страны Владимир Путин во время обращения к гражданам 25 марта. Российский лидер призвал соотечественников оставаться дома.

По данным оперативного штаба на 30 марта, всего в России зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом. За сутки 302 случая выявлено в 35 регионах страны.

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