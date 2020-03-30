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Пьяный житель Подольска угнал машину скорой помощи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Подольске мужчина угнал машину скорой помощи. Об этом 30 марта сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в ночь на понедельник на gодольской подстанции скорой медицинской помощи. Автомобиль угнали из гаражного бокса. Сотрудники ДПС обнаружили машину в тупике на улице Федорова.

Когда угонщик заметил полицейских, он заблокировал двери и резко надавил на газ, сдал назад и въехал в служебную машину ДПС, смяв капот, передний бампер и разбив фару. После этого мужчина снова двинулся вперед, где стояли правоохранители. Тогда полицейские открыли огонь по колесам. Никто из людей не пострадал.

Угонщик попытался скрыться с места происшествия, но стражи порядка начали погоню. Злоумышленник был вынужден бросить машину на улице Карла Маркса, после чего он попытался убежать через дворы.

Полицейские задержали мужчину. Нарушитель оказался пьян, его отправили на медосвидетельствование.

С места происшествия правоохранители изъяли запись видеорегистратора, куртку, пулю, следы рук с водительской двери и другие улики. Проводится служебная проверка.

2 марта сообщалось, что на севере Москвы со стоянки похитили экскаватор. В полицию с заявлением о краже 1 марта обратился индивидуальный предприниматель. Было установлено, что с неохраняемой стоянки на Лихоборской набережной неизвестный украл принадлежащий заявителю экскаватор-погрузчик CB 3CX 2018 года выпуска.

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