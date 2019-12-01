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В Москве клиенты угнали автомобиль таксиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Клиенты угнали автомобиль у таксиста в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД в воскресенье, 1 декабря.

По предварительной информации, около 7:00 в полицию обратился водитель такси, который подвозил двух человек.

«Инцидент произошел в районе улицы Шелепихинской, он вышел из автомобиля, чтобы зайти в магазин. Во время его отсутствия клиенты завели машину и скрылись», — сообщил собеседник информагентства.

В Москве введен план «Перехват» по поиску угонщиков.

15 ноября в Великом Новгороде пассажирка такси отвлекла водителя и угнала машину.

28 августа в Петербурге задержали напавшего на таксиста угонщика.

10 июля жительница Читы угнала машину такси, водитель которой вышел в магазин. Позже она заявила, что слишком устала и торопилась домой.

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