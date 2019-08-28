В Петербурге задержали напавшего на таксиста угонщика

В Санкт-Петербурге задержали злоумышленника, напавшего на таксиста и угнавшего его автомобиль. Об этом 28 августа сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МВД.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудники полиции 28 августа задержали подозреваемого на Мурманском шоссе на заправке», — рассказали в ведомстве. Злоумышленника обнаружили в похищенной машине, сейчас решается вопрос о его аресте.

Инцидент произошел днем ранее — тогда в полицию Фрунзенского района обратился 34-летний водитель такси. По словам мужчины, он поехал на вызов, забрав пассажира с улицы Ленсовета, а затем направился на улицу Турку. Во время поездки клиент ударил водителя «тяжелым предметом, похожим на отрезок железной трубы, после чего подставил к горлу предмет, схожий с ножом», и, угрожая убийством, заставил потерпевшего пересесть на пассажирское сиденье. После того как автомобиль, управляемый подозреваемым, тронулся с места, таксист открыл дверь и выпрыгнул из машины на ходу.

Пострадавший мужчина был госпитализирован, а по факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой»).

10 августа в министерстве здравоохранения Дагестана сообщили о третьем за месяц нападении на скорую помощь.