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В Госдуме предложили запретить водить такси без гражданства и прав РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Госдуме выступили за регулирование деятельности такси, а именно за запрет на работу иностранным водителям без российских прав и гражданства РФ. Предварительный вариант новой версии законопроекта подготовил комитет нижней палаты парламента по транспорту и строительству, пишет «Коммерсантъ» 8 августа.

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Документ закрепляет запрет на деятельность водителям без прав и паспорта РФ, имеющим непогашенную судимость за особо тяжкие преступления, лишенных прав в течение года. Регионы смогут вводить дополнительную аттестацию для водителей на знание города.

Таксисты будут обязаны устанавливать тахографы для контроля режима труда и отдыха. Юрлица должны предоставлять справку о наличии парковочного места и документы, подтверждающие возможность проведения предрейсовых медосмотров водителей. Тарифы будут устанавливаться в соответствии с методикой Минтранса.

В Госдуме подчеркивают, что данная версия законопроекта является предварительной. Документ будет доработан осенью, сообщает «Газета.ру».

Обязать таксистов устанавливать тахографы предложил депутат Госдумы Иван Сухарев в июне 2018 года, пояснив, что это позволит избежать переутомления на дорогах и уменьшить число ДТП. Инициативу поддержали в Минтрансе.

Проект закона о регулировании работы такси и деятельности служб заказа такси был принят в первом чтении в декабре 2018 года. В профильном комитете обещали, что закон вступит в силу в 2019 году.

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