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Замглавы дептранса Москвы рассказал об отсутствии выходных у таксистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Около 35% московских таксистов работают без выходных, сообщил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин. Такие данные он озвучил, выступая в четверг, 8 августа, на международном евразийском форуме такси, передает «РИА Новости».

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По словам Пронина, от 60 до 65% водителей такси в Москве трудятся с переработками. В среднем столичный таксист выполняет 10–15 поездок в день.

Средний опыт работы водителя такси в столице составляет шесть лет. 79% водителей назвали работу в такси своим единственным заработком.

Подавляющее большинство таксистов в Москве — мужчины. Доля женщин здесь составляет всего 2%.

Как сообщалось 7 августа, в последний день весенней сессии Госдумы ведущие участники рынка перевозок и члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового законопроекта о регулировании работы такси. Комментируя этот текст, глава профсоюза таксистов «Возрождение» Андрей Кудинов сообщил, что в случае принятия закона стоимость поездки может увеличиться в 10 раз.

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