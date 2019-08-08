Замглавы дептранса Москвы рассказал об отсутствии выходных у таксистов

Около 35% московских таксистов работают без выходных, сообщил замглавы столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин. Такие данные он озвучил, выступая в четверг, 8 августа, на международном евразийском форуме такси, передает «РИА Новости».

По словам Пронина, от 60 до 65% водителей такси в Москве трудятся с переработками. В среднем столичный таксист выполняет 10–15 поездок в день.

Средний опыт работы водителя такси в столице составляет шесть лет. 79% водителей назвали работу в такси своим единственным заработком.

Подавляющее большинство таксистов в Москве — мужчины. Доля женщин здесь составляет всего 2%.

Как сообщалось 7 августа, в последний день весенней сессии Госдумы ведущие участники рынка перевозок и члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового законопроекта о регулировании работы такси. Комментируя этот текст, глава профсоюза таксистов «Возрождение» Андрей Кудинов сообщил, что в случае принятия закона стоимость поездки может увеличиться в 10 раз.