В российском профсоюзе водителей такси допустили рост цен на поездку в 10 раз

После принятия закона, регулирующего работу такси в России, стоимость поездки может увеличиться в 10 раз. Об этом на пресс-конференции в НСН в среду, 7 августа, заявил председатель профсоюза водителей такси «Возрождение» Андрей Кудинов.

«В случае принятия этого законопроекта агрегаторы уберут из своего названия слово «такси» и станут так называемой доской объявлений, сервисами «попутчиков», «друзей». Цена у легальных таксистов вырастет в 10 раз. Либо цена останется на том же уровне, но будут нелегальные извозы», — пояснил председатель.

В последний день весенней сессии Госдумы ведущие участники рынка перевозок и члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового законопроекта о регулировании работы такси с требованиями к водителям и автомобилям. Согласно тексту документа, для работы водителем легкового такси нужно иметь российское национальное водительское удостоверение и гражданство, а также либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, либо заключить трудовой договор с перевозчиком.

13 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании такси. В частности, предполагается, что разрешение на работу в этой сфере будут выдавать на срок не менее пяти лет.