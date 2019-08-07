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Регионам предложили разрешить самостоятельно выбрать цвет такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов считает, что решение о том, какого цвета должны быть машины такси, стоит делегировать регионам. Такое мнение он высказал в ходе пресс-конференции «Новый закон о такси: Госдума уберет с дорог гастарбайтеров и нелегалов» в среду, 7 августа.

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«Почему-то отсутствует возможность региона самостоятельно устанавливать цвет автомобиля. Почему-то это именно на федеральном уровне слишком важно. Мы считаем, что нужно отдать на откуп регионам регулировать данный момент», — цитирует эксперта НСН.

25 июля, в последний день весенней сессии Госдумы, ведущие участники рынка пассажирских перевозок и члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового законопроекта, регулирующего работу такси.

В документе перечислены новые требования к водителям и автомобилям. Для работы водителем легкового такси необходимо иметь российское водительское удостоверение и гражданство. Также нужно либо заключить трудовой договор с перевозчиком, либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя.

В каждой машине должно быть установлено устройство, которое совмещает в себе функции навигатора, тахографа и онлайн-кассы. Субъекты федерации также будут вправе установить обязанность водителей пройти аттестацию на знание дорожно-уличной сети и расположения наиболее значимых объектов инфраструктуры.

В декабре прошлого года Госдума приняла в первом чтении проект закона о государственном регулировании работы такси и его агрегаторов.

В законопроекте нет особых требований к покраске автомобилей в желтый цвет. На боках машины необходимо иметь только цветографическую схему («шашечки»), на крыше — опознавательный фонарь оранжевого цвета.

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