В Госдуме предложили оборудовать такси тахографами

Таксистов предложили обязать оборудовать автомобили специальными приборами — тахографами, которые позволяют контролировать время в пути и отдых.

Соответствующий запрос в Минтранс подготовил первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Иван Сухарев.

«Европейский опыт свидетельствует: благодаря тахографам аварийность и смертность на дорогах снижается на 20–30%. Такие результаты возможны за счет того, что водитель не может работать в ущерб безопасности по 20 часов», — приводит слова Сухарева RT.

Установка тахографов позволит избежать водителям переутомления на дорогах, убежден депутат. По его мнению, это уменьшит риск аварий и автокатастроф.

Прибор будет фиксировать всю информацию о деятельности водителя и заносить ее на индивидуальную карточку. Эта карта позволит идентифицировать работника и хранить данные о времени его работы и отдыха при вождении.

Предложение парламентария появилось спустя несколько дней после аварии в центре Москвы, когда уснувший таксист наехал на группу пешеходов. 18 июня Таганский суд Москвы арестовал таксиста на два месяца.