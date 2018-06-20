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В Госдуме предложили оборудовать такси тахографами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Таксистов предложили обязать оборудовать автомобили специальными приборами — тахографами, которые позволяют контролировать время в пути и отдых.

Соответствующий запрос в Минтранс подготовил первый зампред комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы Иван Сухарев.

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«Европейский опыт свидетельствует: благодаря тахографам аварийность и смертность на дорогах снижается на 20–30%. Такие результаты возможны за счет того, что водитель не может работать в ущерб безопасности по 20 часов», — приводит слова Сухарева RT.

Установка тахографов позволит избежать водителям переутомления на дорогах, убежден депутат. По его мнению, это уменьшит риск аварий и автокатастроф.

Прибор будет фиксировать всю информацию о деятельности водителя и заносить ее на индивидуальную карточку. Эта карта позволит идентифицировать работника и хранить данные о времени его работы и отдыха при вождении.

Предложение парламентария появилось спустя несколько дней после аварии в центре Москвы, когда уснувший таксист наехал на группу пешеходов. 18 июня Таганский суд Москвы арестовал таксиста на два месяца.

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