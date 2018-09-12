Минтранс поддержал идею установки тахографов в такси

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих поддержал инициативу об установке тахографов или их аналогов в такси. Об этом сообщает в среду, 12 сентября, RT со ссылкой на соответствующее письмо.

Проработкой вопроса в настоящее время занимаются специалисты профильных ведомств.

Согласно документу, «использование цифровых тахографов, оснащенных модулем дистанционной передачи информации о режимах труда и отдыха в центр обработки данных, обеспечивающих идентификацию водителей», будет осуществляться с целью обеспечения соблюдения требований трудового законодательства РФ.

Обязать водителей такси установить в автомобилях тахографы, позволяющие контролировать время в пути и отдых, предложил депутат Госдумы Иван Сухарев в июне 2018 года. По его мнению, это позволит избежать переутомления на дорогах, что поспособствует снижению риска ДТП. Предполагается, что прибор будет фиксировать всю информацию о деятельности водителя на индивидуальную карту.