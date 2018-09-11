В Великобритании протестировали электрическое «летающее такси»

Компания Vertical Aerospace, экс-инвестор команды «Формулы-1» Marussia, провел успешные испытания электрического «летающего такси» в Великобритании. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Тестирование беспилотного прототипа проходили во главе с гендиректором компании Стивеном Фитцпатриком и бывшими инженерами Boing и Airbus. Как отмечает телеканал «360», разработчики делают ставки на короткие поездки между городами. Предполагается, что такие такси будут доставлять пассажиров из одного населенного пункта в другой.

По словам специалистов, пилотируемые серийные модели, рассчитанные на двоих пассажиров, смогут преодолевать расстояние до 800 км. Их оборудуют вертикальными взлетом и посадкой, а максимальная скорость разгона составит 80 км/ч. Протестированный автомобиль может перевозить от двух до четырех пассажиров на расстояние до 150 км. Максимальная скорость летающего такси составит 300 км/ч.

Как пишет ТАСС, транспортное средство выполнено из легкого углеродного волокна, что делает его намного дешевле, чем, например, вертолеты. По словам Фитцпатрика, такое такси будет осуществлять взлет и посадку с аэродромов или вертодромов, эксплуатация которых регулируется существующими правилами безопасности полетов.

Создатели беспилотника планируют выйти на рынок к 2022 году. Как отмечет газета The Times, необычный летательный аппарат поможет значительно разгрузить местные аэропорты, а также снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

28 августа сообщалось, что «Яндекс» начал тестировать в Иннополисе первое в Европе беспилотное такси.