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Больше 80% москвичей не боятся ездить с женщинами-таксистами

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Фото: Depositphotos
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Больше 80% жителей Москвы чувствуют себя комфортно во время поездок на такси с женщинами-водителями. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса автомобильных перевозок Ситимобил и research.mail.ru.

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Так, большинство респондентов признались, что хоть раз путешествовали в такси, водителем которого была женщина. 85% опрошенных отметили, что чувствовали себя в безопасности во время таких поездок. Вместе с тем лишь 6% мужской части опрошенных москвичей сообщили о доверии к женщинам за рулем. 62% опрошенных заявили, что почти не сталкиваются с женщинами-таксистами.

Как пишет телеканал «360», половина опрошенных признала, что женщины более внимательные водители, чем мужчины, однако треть мужчин и четверть женщин полагают, что женщины плохо ориентируются с помощью навигатора.

Отмечается, что 59% мужчин и 66% женщин признали, что навыки вождения не зависят от пола водителя, пишет НСН. Порядка 67% опрошенных назвали профессию водителя безопасной для женщин. Всего в опросе принимали участие 1,5 тыс. жителей столицы и Московской области.

22 августа аналитики сервиса заказа такси «Ситимобил» назвали самые популярные и необычные имена московских таксистов.

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