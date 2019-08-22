Прямой эфир

Мужчину облили бензином и подожгли в Москве

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неизвестный облил горючей смесью и поджег мужчину на юге Москвы, после чего скрылся. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 21 августа.

Правоохранительные органы задержали двоих человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Отмечается, что потерпевший распивал спиртные напитки во дворе дома на улице Касимовская.

Неизвестный сделал замечание мужчине, после чего вылил на него бензин и поджег. Пострадавшего госпитализировали, причины конфликта устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Родственники потерпевшего охарактеризовал его как спокойного человека и сообщили, что он имеет инвалидность. В момент преступления он пошел в магазин за сигаретами, хотя обычно сидит дома.

12 августа сообщалось, что новокузнецкие врачи борются за жизнь пятилетней девочки, которая получила серьезные ожоги тела из-за того, что ее подруга, балуясь с зажигалкой, подожгла ей платье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подросток поджег одежду на сверстнике в Свердловской области
Неизвестные избили охранника базы отдыха в Приморье и сожгли катера

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019