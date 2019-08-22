Мужчину облили бензином и подожгли в Москве

Неизвестный облил горючей смесью и поджег мужчину на юге Москвы, после чего скрылся. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 21 августа.

Правоохранительные органы задержали двоих человек, подозреваемых в причастности к преступлению. Отмечается, что потерпевший распивал спиртные напитки во дворе дома на улице Касимовская.

Неизвестный сделал замечание мужчине, после чего вылил на него бензин и поджег. Пострадавшего госпитализировали, причины конфликта устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Родственники потерпевшего охарактеризовал его как спокойного человека и сообщили, что он имеет инвалидность. В момент преступления он пошел в магазин за сигаретами, хотя обычно сидит дома.

12 августа сообщалось, что новокузнецкие врачи борются за жизнь пятилетней девочки, которая получила серьезные ожоги тела из-за того, что ее подруга, балуясь с зажигалкой, подожгла ей платье.