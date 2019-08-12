В Новокузнецке игравшая с зажигалкой девочка подожгла платье пятилетней подруги

В Новокузнецке врачи борются за жизнь пятилетней девочки, которая получила серьезные ожоги тела из-за того, что ее подруга, балуясь с зажигалкой, подожгла ей платье. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Кемеровской области.

По информации ведомства, инцидент произошел 7 августа. Пятилетняя потерпевшая гуляла недалеко от своего дома с двумя подругами. В какой-то момент она и 11-летняя девочка начали кружиться, держась за руки, а девятилетняя стояла рядом и баловалась с зажигалкой. Внезапно платье самой младшей загорелось, остальные испугались и убежали домой.

Ребенок добрался до калитки, плачущую сестру в окно увидел брат и сказал отцу. Тот занес дочь домой и вызвал скорую помощь. Девочку госпитализировали в реанимацию, на данный момент ее состояние крайне тяжелое. СК проводит доследственную проверку.

В конце апреля пожарные нашли тело 12-летнего мальчика после тушения огня в дачном доме Гусь-Хрустального района Владимирской области. Площадь возгорания составила около 20 кв. м. При пожаре также пострадал отец ребенка.