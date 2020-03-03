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В Москве угнали грузовик с 20 тоннами сливочного масла

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Фото: пресс-центр МВД России
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Полицейские в Москве задержали трех подозреваемых в нападении на экспедиторов и краже у них 20 т сливочного масла. Об этом 3 марта рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О разбойном нападении в полицию в ночь на 1 февраля сообщил гендиректор компании-производителя молочной продукции. Он рассказал, что на парковке в районе Ярославского шоссе неизвестные с предметами, похожими на пистолеты, напали на водителей-экспедиторов грузовика марки Scania, вывезли из города и высадили в лесу, пишет сайт kp.ru. Из припаркованной фуры пропали 20 т сливочного масла. Сумма материального ущерба составила свыше 7,6 млн рублей, пишет «Федеральное агентство новостей».

«Там текла река. Они сказали: «Иди вперед». Сами шли сзади. Держали там часа два. Потом они бросили нас там без телефонов, оставили ключи от открытых машин», — приводит слова одного из потерпевших телеканал «360».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали в столице одного из подозреваемых, а позднее в Московской области — еще двоих предполагаемых сообщников. Похищенный товар нашли в фуре, которая была припаркована на улице Подольских Курсантов в Москве.

Двое злоумышленников уже арестованы, третий находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело о разбое, пишет РИАМО.

В ноябре 2019 года в Ленинградской области угнали прицеп с финиками.

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